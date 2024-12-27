Ціна DChef (DCHEFSOL)
Поточна ціна DChef (DCHEFSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 952.42K USD. Ціна DCHEFSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DChef:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 299.60K USD
- зміна ціни DChef протягом дня — +6.83%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DChef до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DChef до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DChef до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DChef до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.83%
|30 днів
|$ 0
|+84.81%
|60 днів
|$ 0
|+546.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DChef: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
+6.83%
-4.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DChef is a community-driven project inspired by the endless stream of cooking content flooding our feeds. It celebrates how food and beverages transcend borders, —all in a fun and memeable way. The ‘D’ in DChef is for the Degen streak inside of many of us, and the sphynx cat is not a fluffy chef but one that goes through the daily grind, with aspirations of being the most Degen Celebrity Chef on the planet with his own 5 star restaurant. The project aims to bring the community together across different restaurants around the world, connecting degens from all walks of life over some tasty food.
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