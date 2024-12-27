Сьогоднішня ціна DChef (DCHEFSOL)

Поточна ціна DChef (DCHEFSOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 952.42K USD. Ціна DCHEFSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DChef:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 299.60K USD

- зміна ціни DChef протягом дня — +6.83%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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