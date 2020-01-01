Токеноміка DCA420 Meme Index (DCA) Дізнайтеся ключову інформацію про DCA420 Meme Index (DCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни DCA420 Meme Index (DCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DCA420 Meme Index (DCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,82K $ 5,82K $ 5,82K Загальна пропозиція: $ 994,62M $ 994,62M $ 994,62M Циркуляційна пропозиція: $ 994,62M $ 994,62M $ 994,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,82K $ 5,82K $ 5,82K Історичний максимум: $ 0,0021647 $ 0,0021647 $ 0,0021647 Історичний мінімум: $ 0,00000497 $ 0,00000497 $ 0,00000497 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну DCA420 Meme Index (DCA)

Токеноміка DCA420 Meme Index (DCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DCA420 Meme Index (DCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCA, досліджуйте ціну токена DCA в реальному часі!

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