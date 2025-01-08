Сьогоднішня ціна DCA420 Meme Index (DCA)

Поточна ціна DCA420 Meme Index (DCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.31K USD. Ціна DCA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DCA420 Meme Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53 USD

- зміна ціни DCA420 Meme Index протягом дня — -5.33%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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