Ціна DCA420 Meme Index (DCA)
Поточна ціна DCA420 Meme Index (DCA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.31K USD. Ціна DCA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DCA420 Meme Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.53 USD
- зміна ціни DCA420 Meme Index протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DCA420 Meme Index до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DCA420 Meme Index до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DCA420 Meme Index до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DCA420 Meme Index до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.33%
|30 днів
|$ 0
|-41.26%
|60 днів
|$ 0
|-99.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DCA420 Meme Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.33%
+9.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DCA is a community-driven crypto project aimed at creating the ultimate, searchable database of crypto memes. By cataloging and organizing the best crypto humor and insights from around the world, $DCA connects meme culture with the digital currency landscape, making it easier for everyone to explore and share the content that defines the crypto space. "Where Crypto Meets Memes- $DCA, Your Meme Coin Search Engine"
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