Сьогоднішня ціна DBXen (DXN)

Поточна ціна DBXen (DXN) сьогодні становить 0.776448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DBXen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.98K USD

- зміна ціни DBXen протягом дня — -3.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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