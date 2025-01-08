Ціна DBXen (DXN)
Поточна ціна DBXen (DXN) сьогодні становить 0.776448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DBXen:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.98K USD
- зміна ціни DBXen протягом дня — -3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DBXen до USD становила $ -0.0323248722844275.
За останні 30 днів зміна ціни DBXen до USD становила $ -0.3256783183.
За останні 60 днів зміна ціни DBXen до USD становила $ +0.0623952836.
За останні 90 днів зміна ціни DBXen до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0323248722844275
|-3.99%
|30 днів
|$ -0.3256783183
|-41.94%
|60 днів
|$ +0.0623952836
|+8.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DBXen: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.81%
-3.99%
-3.24%
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