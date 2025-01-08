Сьогоднішня ціна Daytona Finance (TONI)

Поточна ціна Daytona Finance (TONI) сьогодні становить 0.00102207 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daytona Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88K USD

- зміна ціни Daytona Finance протягом дня — -8.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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