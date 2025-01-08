Ціна Daytona Finance (TONI)
Поточна ціна Daytona Finance (TONI) сьогодні становить 0.00102207 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TONI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daytona Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88K USD
- зміна ціни Daytona Finance протягом дня — -8.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daytona Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Daytona Finance до USD становила $ -0.0005737367.
За останні 60 днів зміна ціни Daytona Finance до USD становила $ -0.0000404856.
За останні 90 днів зміна ціни Daytona Finance до USD становила $ -0.0002604732608146083.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.37%
|30 днів
|$ -0.0005737367
|-56.13%
|60 днів
|$ -0.0000404856
|-3.96%
|90 днів
|$ -0.0002604732608146083
|-20.30%
Останній аналіз цін Daytona Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
-8.37%
-17.02%
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