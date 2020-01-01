Токеноміка Dayhub (DAY) Дізнайтеся ключову інформацію про Dayhub (DAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dayhub (DAY) Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Офіційний вебсайт: https://dayhub.io/ Whitepaper: https://docs.dayhub.io/ Купити DAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dayhub (DAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dayhub (DAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,71M $ 2,71M $ 2,71M Загальна пропозиція: $ 825,27M $ 825,27M $ 825,27M Циркуляційна пропозиція: $ 478,96M $ 478,96M $ 478,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,67M $ 4,67M $ 4,67M Історичний максимум: $ 0,00758727 $ 0,00758727 $ 0,00758727 Історичний мінімум: $ 0,00549307 $ 0,00549307 $ 0,00549307 Поточна ціна: $ 0,00566482 $ 0,00566482 $ 0,00566482 Дізнайтеся більше про ціну Dayhub (DAY)

Токеноміка Dayhub (DAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dayhub (DAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAY, досліджуйте ціну токена DAY в реальному часі!

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