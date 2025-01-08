Сьогоднішня ціна Dayhub (DAY)

Поточна ціна Dayhub (DAY) сьогодні становить 0.0058475 USD з ринковою капіталізацією $ 3.82M USD. Ціна DAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dayhub:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.12K USD

- зміна ціни Dayhub протягом дня — +1.02%

- циркуляційна пропозиція – 653.69M USD

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