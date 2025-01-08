Сьогоднішня ціна Dawn Protocol (DAWN)

Поточна ціна Dawn Protocol (DAWN) сьогодні становить 0.0024473 USD з ринковою капіталізацією $ 182.24K USD. Ціна DAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dawn Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 354.00 USD

- зміна ціни Dawn Protocol протягом дня — +20.78%

- циркуляційна пропозиція – 74.46M USD

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