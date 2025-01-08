Ціна Dawn Protocol (DAWN)
Поточна ціна Dawn Protocol (DAWN) сьогодні становить 0.0024473 USD з ринковою капіталізацією $ 182.24K USD. Ціна DAWN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dawn Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 354.00 USD
- зміна ціни Dawn Protocol протягом дня — +20.78%
- циркуляційна пропозиція – 74.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dawn Protocol до USD становила $ +0.00042102.
За останні 30 днів зміна ціни Dawn Protocol до USD становила $ +0.0015130789.
За останні 60 днів зміна ціни Dawn Protocol до USD становила $ +0.0004001132.
За останні 90 днів зміна ціни Dawn Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042102
|+20.78%
|30 днів
|$ +0.0015130789
|+61.83%
|60 днів
|$ +0.0004001132
|+16.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dawn Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+20.78%
-35.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.
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