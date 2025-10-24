Інформація щодо ціни Dawn (DAWN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) +2,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,07% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,07%

Актуальна ціна Dawn (DAWN) становить --. За останні 24 години DAWN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DAWN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DAWN змінився на 0,00% за останню годину, +2,14% за 24 години та на +3,07% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dawn (DAWN)

Ринкова капіталізація $ 6,37K$ 6,37K $ 6,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,56K$ 6,56K $ 6,56K Циркуляційне постачання 970,77M 970,77M 970,77M Загальна пропозиція 999 639 292,894605 999 639 292,894605 999 639 292,894605

Поточна ринкова капіталізація Dawn — $ 6,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DAWN — 970,77M, зі загальною пропозицією 999639292.894605. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,56K.