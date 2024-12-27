Ціна Dawkoins (DAW)
Поточна ціна Dawkoins (DAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 218.16K USD. Ціна DAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dawkoins:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.11 USD
- зміна ціни Dawkoins протягом дня — +3.00%
- циркуляційна пропозиція – 989.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dawkoins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dawkoins до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dawkoins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dawkoins до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.00%
|30 днів
|$ 0
|+15.52%
|60 днів
|$ 0
|+303.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dawkoins: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+3.00%
+24.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!
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