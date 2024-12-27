Сьогоднішня ціна Dawkoins (DAW)

Поточна ціна Dawkoins (DAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 218.16K USD. Ціна DAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dawkoins:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 319.11 USD

- зміна ціни Dawkoins протягом дня — +3.00%

- циркуляційна пропозиція – 989.31M USD

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