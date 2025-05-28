Сьогоднішня ціна Dawg World (DAWG)

Поточна ціна Dawg World (DAWG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,74K USD. Ціна DAWG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dawg World:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dawg World протягом дня — +3,17%

- циркуляційна пропозиція – 997,46M USD

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