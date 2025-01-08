Ціна DAWG (DAWG)
Поточна ціна DAWG (DAWG) сьогодні становить 0.00260548 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAWG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DAWG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 986.45 USD
- зміна ціни DAWG протягом дня — -22.42%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DAWG до USD становила $ -0.000753277751193542.
За останні 30 днів зміна ціни DAWG до USD становила $ -0.0018207922.
За останні 60 днів зміна ціни DAWG до USD становила $ +0.0022117226.
За останні 90 днів зміна ціни DAWG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000753277751193542
|-22.42%
|30 днів
|$ -0.0018207922
|-69.88%
|60 днів
|$ +0.0022117226
|+84.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DAWG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-22.42%
+4.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$DAWG is the official token of the Doge Capital ecosystem. Doge Capital is a NFT collection on the Solana blockchain consisting of 5000 unique NFTs including utility airdrops along with the $DAWG token at its core. This token can be earned by staking the Doge Capital NFTs and additional airdrops per day(5 $DAWG tokens for staking a Doge NFT and 1 $DAWG token per additional NFT, per day). Withdrawing the $DAWG token rewards from the website will unstake all NFTs and burn 1 airdrop token. The token will also serve as a currency for different utilities within the Doge Capital ecosystem like buying exclusive Merchandise, changing NFT metadata, member exclusive events etc.
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