Сьогоднішня ціна Dawae (DAWAE)

Поточна ціна Dawae (DAWAE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAWAE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dawae:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.37K USD

- зміна ціни Dawae протягом дня — +22.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DAWAE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAWAE.