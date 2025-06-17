Ціна Davincigraph (DAVINCI)
Поточна ціна Davincigraph (DAVINCI) сьогодні становить 0,00891414 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна DAVINCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Davincigraph:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Davincigraph протягом дня — +25,68%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Davincigraph до USD становила $ +0,00182168.
За останні 30 днів зміна ціни Davincigraph до USD становила $ -0,0009976491.
За останні 60 днів зміна ціни Davincigraph до USD становила $ +0,0008126210.
За останні 90 днів зміна ціни Davincigraph до USD становила $ -0,000545796077656439.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00182168
|+25,68%
|30 днів
|$ -0,0009976491
|-11,19%
|60 днів
|$ +0,0008126210
|+9,12%
|90 днів
|$ -0,000545796077656439
|-5,76%
Останній аналіз цін Davincigraph: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,34%
+25,68%
+10,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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