Ціна Davinci Jeremie (DVINCI)
Поточна ціна Davinci Jeremie (DVINCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.00K USD. Ціна DVINCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Davinci Jeremie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.25 USD
- зміна ціни Davinci Jeremie протягом дня — -5.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Davinci Jeremie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Davinci Jeremie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Davinci Jeremie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Davinci Jeremie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.89%
|30 днів
|$ 0
|-38.47%
|60 днів
|$ 0
|-41.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Davinci Jeremie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
-5.89%
+7.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Official Davinci Jeremie Coin! We airdropped him $DVINCI and hes now a top holder, run it up so he can see millions in his wallet! CTO
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