Сьогоднішня ціна Davinci Jeremie (DVINCI)

Поточна ціна Davinci Jeremie (DVINCI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.00K USD. Ціна DVINCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Davinci Jeremie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.25 USD

- зміна ціни Davinci Jeremie протягом дня — -5.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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