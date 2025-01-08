Ціна Dave Coin ($DAVE)
Поточна ціна Dave Coin ($DAVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $DAVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dave Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 46.74 USD
- зміна ціни Dave Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dave Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dave Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dave Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dave Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-45.00%
|60 днів
|$ 0
|-14.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dave Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-32.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? $DAVE WILL BE A PROJECT THAT FOCUSES ON EDUCATION, PRIVACY, AND ADAPTATION IN THE CRYPTOCURRENCY SPACE. What makes your project unique? $DAVE will create NFT's as well as create new software to be used in cryptocurrency. History of your project. This project has been live for one week. So far, I have launched the token, the website, and looking at releasing our first NFT shortly. What’s next for your project? A NFT project called, "HODL THE LETTUCE." What can your token be used for? This token will be used as a utility to hold for rewards and use as a currency through the new $DAVE releases.
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