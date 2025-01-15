Ціна Daumenfrosch (DAUMEN)
Поточна ціна Daumenfrosch (DAUMEN) сьогодні становить 0.02076888 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAUMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Daumenfrosch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.89K USD
- зміна ціни Daumenfrosch протягом дня — +4.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Daumenfrosch до USD становила $ +0.00090612.
За останні 30 днів зміна ціни Daumenfrosch до USD становила $ -0.0092962129.
За останні 60 днів зміна ціни Daumenfrosch до USD становила $ -0.0166628246.
За останні 90 днів зміна ціни Daumenfrosch до USD становила $ -0.09784457484697987.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00090612
|+4.56%
|30 днів
|$ -0.0092962129
|-44.76%
|60 днів
|$ -0.0166628246
|-80.22%
|90 днів
|$ -0.09784457484697987
|-82.49%
Останній аналіз цін Daumenfrosch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
+4.56%
-15.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.
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