Сьогоднішня ціна Daumenfrosch (DAUMEN)

Поточна ціна Daumenfrosch (DAUMEN) сьогодні становить 0.02076888 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAUMEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Daumenfrosch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.89K USD

- зміна ціни Daumenfrosch протягом дня — +4.56%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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