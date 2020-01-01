Токеноміка Datawitch (DATAWITCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Datawitch (DATAWITCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Datawitch (DATAWITCH) Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Офіційний вебсайт: https://regentsol.io/ Купити DATAWITCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Datawitch (DATAWITCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Datawitch (DATAWITCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 57,07K $ 57,07K $ 57,07K Загальна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Циркуляційна пропозиція: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 57,07K $ 57,07K $ 57,07K Історичний максимум: $ 0,00244137 $ 0,00244137 $ 0,00244137 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Datawitch (DATAWITCH)

Токеноміка Datawitch (DATAWITCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Datawitch (DATAWITCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DATAWITCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DATAWITCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DATAWITCH, досліджуйте ціну токена DATAWITCH в реальному часі!

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