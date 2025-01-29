Сьогоднішня ціна Datawitch (DATAWITCH)

Поточна ціна Datawitch (DATAWITCH) сьогодні становить 0.00138308 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна DATAWITCH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Datawitch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 699.61K USD

- зміна ціни Datawitch протягом дня — -21.93%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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