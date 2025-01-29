Ціна Datawitch (DATAWITCH)
Поточна ціна Datawitch (DATAWITCH) сьогодні становить 0.00138308 USD з ринковою капіталізацією $ 1.38M USD. Ціна DATAWITCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Datawitch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 699.61K USD
- зміна ціни Datawitch протягом дня — -21.93%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Datawitch до USD становила $ -0.000388565116682914.
За останні 30 днів зміна ціни Datawitch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Datawitch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Datawitch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000388565116682914
|-21.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Datawitch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
-21.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
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