Сьогоднішня ціна DataPort Navigator by Virtuals (PORT)

Поточна ціна DataPort Navigator by Virtuals (PORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DataPort Navigator by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.23K USD

- зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals протягом дня — -7.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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