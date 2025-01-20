Ціна DataPort Navigator by Virtuals (PORT)
Поточна ціна DataPort Navigator by Virtuals (PORT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PORT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DataPort Navigator by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.23K USD
- зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals протягом дня — -7.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DataPort Navigator by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.26%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DataPort Navigator by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.74%
-7.26%
-28.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DataPort Navigator is an advanced analytics platform for the Virtual Agents ecosystem. The platform provides real-time market data, comprehensive analytics tools, and AI-powered insights for tracking and analyzing Virtual Agents performance. Built on the Base network, it offers features including Dominance Index tracking, enhanced agent pages, and cross-chain analytics capabilities. Platform's utility token $PORT serves as the core element of the ecosystem, enabling access to premium features and providing staking benefits, while its innovative bonding mechanism ensures sustainable liquidity and fair token distribution.
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