Сьогоднішня ціна Datamine FLUX (FLUX)

Поточна ціна Datamine FLUX (FLUX) сьогодні становить 0.057252 USD з ринковою капіталізацією $ 221.07K USD. Ціна FLUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Datamine FLUX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 327.90 USD

- зміна ціни Datamine FLUX протягом дня — +1.04%

- циркуляційна пропозиція – 3.86M USD

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