Дізнайтеся ключову інформацію про DataMind (DMIND), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DataMind (DMIND), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain.

he Future of AI is Decentralized, Private, and Powered by You In today’s world, AI is the new electricity—it powers everything from your phone's voice assistant to financial predictions and medical breakthroughs. But here’s the problem: AI development is locked in the hands of tech giantswho control all the data, the computing power, and the models. If you’re not part of a huge company with massive resources, you’re left out of the AI revolution. Enter DataMind – A Game-Changer on the Ethereum Blockchain DataMind is building something different: A decentralized ecosystem where anyone can store private data, train AI models, prove those models are real and accurate, and get rewarded for contributing—all on the blockchain. It’s like the Web3 version of Google AI, but instead of being run by one company, it’s powered by a global community.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку DMIND, досліджуйте ціну токена DMIND в реальному часі !

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DMIND, яка може існувати.

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна кількість токенів DMIND, які були або будуть коли-небудь створені.

Розуміння токеноміки DataMind (DMIND) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Хочете знати, куди рухається DMIND? Наша сторінка прогнозу ціни DMIND поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності