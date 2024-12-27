Сьогоднішня ціна Datamall Coin (DMC)

Поточна ціна Datamall Coin (DMC) сьогодні становить 0.01303944 USD з ринковою капіталізацією $ 5.07M USD. Ціна DMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Datamall Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.51K USD

- зміна ціни Datamall Coin протягом дня — -10.15%

- циркуляційна пропозиція – 382.96M USD

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