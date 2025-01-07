Сьогоднішня ціна DataHighway (DHX)

Поточна ціна DataHighway (DHX) сьогодні становить 0.021082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DataHighway:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25K USD

- зміна ціни DataHighway протягом дня — +32.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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