Ціна DataHighway (DHX)
Поточна ціна DataHighway (DHX) сьогодні становить 0.021082 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DataHighway:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.25K USD
- зміна ціни DataHighway протягом дня — +32.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DataHighway до USD становила $ +0.00514888.
За останні 30 днів зміна ціни DataHighway до USD становила $ -0.0043838184.
За останні 60 днів зміна ціни DataHighway до USD становила $ -0.0074587567.
За останні 90 днів зміна ціни DataHighway до USD становила $ -0.004279671563205502.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00514888
|+32.32%
|30 днів
|$ -0.0043838184
|-20.79%
|60 днів
|$ -0.0074587567
|-35.37%
|90 днів
|$ -0.004279671563205502
|-16.87%
Останній аналіз цін DataHighway: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+38.47%
+32.32%
+31.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DataHighway's community members will ultimately be incentivized to operate a sophisticated IoT parachain based on Polkadot, where they may stake, govern, mine and otherwise participate using the new DHX token and its associated Decentralized Autonomous Organization (DAO), and Inter-Chain Data Market.
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