Ціна DataGold (DGOLD)
Поточна ціна DataGold (DGOLD) сьогодні становить 0.00537005 USD з ринковою капіталізацією $ 53.70K USD. Ціна DGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DataGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.31K USD
- зміна ціни DataGold протягом дня — -10.96%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DataGold до USD становила $ -0.000661556369185565.
За останні 30 днів зміна ціни DataGold до USD становила $ -0.0039504547.
За останні 60 днів зміна ціни DataGold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DataGold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000661556369185565
|-10.96%
|30 днів
|$ -0.0039504547
|-73.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DataGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.37%
-10.96%
-2.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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