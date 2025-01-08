Сьогоднішня ціна Data Vital (DAV)

Поточна ціна Data Vital (DAV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Data Vital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD

- зміна ціни Data Vital протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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