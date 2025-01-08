Ціна Data Vital (DAV)
Поточна ціна Data Vital (DAV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Data Vital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.55K USD
- зміна ціни Data Vital протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Data Vital до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Data Vital до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Data Vital до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Data Vital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-13.85%
|60 днів
|$ 0
|-76.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Data Vital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Data Vital is a digital health management platform that utilizes wearable technology and AI-powered data analysis to provide personalized health monitoring and coaching to users. With real-time data collection and secure data management, Data Vital offers a range of solutions to individuals, healthcare organizations, and insurance companies. As a leader in the digital health industry, Data Vital is dedicated to advancing the field of AI-powered healthcare through ongoing research and development. In the post-epidemic era, the digital economy is booming and a super trend has emerged on the World Wide Web. There are more people trying to make a living online every day. According to statistics, there are over 50 million people in the USA alone creating content online. We are surrounded by a mass of content whenever we gaze into the internet, however, it doesn't take long to realize the core of what really matters; valuable data assets. The struggle over the ownership of these data assets will never cease.
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