Сьогоднішня ціна Data Universe (SN13)

Поточна ціна Data Universe (SN13) сьогодні становить 10,09 USD з ринковою капіталізацією $ 12,77M USD. Ціна SN13 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Data Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Data Universe протягом дня — +1,95%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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