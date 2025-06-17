Ціна Data Universe (SN13)
Поточна ціна Data Universe (SN13) сьогодні становить 10,09 USD з ринковою капіталізацією $ 12,77M USD. Ціна SN13 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Data Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Data Universe протягом дня — +1,95%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Data Universe до USD становила $ +0,193298.
За останні 30 днів зміна ціни Data Universe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Data Universe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Data Universe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,193298
|+1,95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Data Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,34%
+1,95%
-22,11%
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