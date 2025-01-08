Ціна Data Trade Token (DTT)
Поточна ціна Data Trade Token (DTT) сьогодні становить 0.01090305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Data Trade Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.30 USD
- зміна ціни Data Trade Token протягом дня — -0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Data Trade Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Data Trade Token до USD становила $ -0.0015819900.
За останні 60 днів зміна ціни Data Trade Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Data Trade Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.48%
|30 днів
|$ -0.0015819900
|-14.50%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Data Trade Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
-0.48%
-0.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Digital Trade Alliance Chain (DTC) is a consortium blockchain platform designed to enhance global digital trade. It provides secure, efficient, and scalable infrastructure for digital asset trading, cross-border payments, and decentralized applications. With its native token DTT, DTC supports transaction fees, governance, and ecosystem incentives while enabling real-world applications like supply chain traceability, enterprise tokenization, and mobility solutions. Its purpose is to bridge blockchain technology with traditional industries, driving digital transformation and creating a robust, transparent, and interconnected global trade network.
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