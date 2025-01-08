Сьогоднішня ціна Data Trade Token (DTT)

Поточна ціна Data Trade Token (DTT) сьогодні становить 0.01090305 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Data Trade Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.30 USD

- зміна ціни Data Trade Token протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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