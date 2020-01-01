Токеноміка Data Lake (LAKE) Дізнайтеся ключову інформацію про Data Lake (LAKE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Data Lake (LAKE) Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Офіційний вебсайт: https://data-lake.co Whitepaper: https://data-lake.co/whitepaper Купити LAKE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Data Lake (LAKE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Data Lake (LAKE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Загальна пропозиція: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Циркуляційна пропозиція: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Історичний максимум: $ 0,04781821 $ 0,04781821 $ 0,04781821 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00115313 $ 0,00115313 $ 0,00115313 Дізнайтеся більше про ціну Data Lake (LAKE)

Токеноміка Data Lake (LAKE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Data Lake (LAKE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LAKE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LAKE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LAKE, досліджуйте ціну токена LAKE в реальному часі!

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