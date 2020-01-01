Токеноміка DaTa eXchange DTX (DTX) Дізнайтеся ключову інформацію про DaTa eXchange DTX (DTX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DaTa eXchange DTX (DTX) As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Офіційний вебсайт: https://databrokerdao.com Купити DTX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DaTa eXchange DTX (DTX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DaTa eXchange DTX (DTX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 203,16K $ 203,16K $ 203,16K Загальна пропозиція: $ 225,00M $ 225,00M $ 225,00M Циркуляційна пропозиція: $ 225,00M $ 225,00M $ 225,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 203,16K $ 203,16K $ 203,16K Історичний максимум: $ 0,191462 $ 0,191462 $ 0,191462 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00090293 $ 0,00090293 $ 0,00090293 Дізнайтеся більше про ціну DaTa eXchange DTX (DTX)

Токеноміка DaTa eXchange DTX (DTX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DaTa eXchange DTX (DTX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DTX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DTX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DTX, досліджуйте ціну токена DTX в реальному часі!

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