Сьогоднішня ціна DaTa eXchange DTX (DTX)

Поточна ціна DaTa eXchange DTX (DTX) сьогодні становить 0.00389412 USD з ринковою капіталізацією $ 876.18K USD. Ціна DTX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DaTa eXchange DTX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.94K USD

- зміна ціни DaTa eXchange DTX протягом дня — +6.29%

- циркуляційна пропозиція – 225.00M USD

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