Ціна DaTa eXchange DTX (DTX)
Поточна ціна DaTa eXchange DTX (DTX) сьогодні становить 0.00389412 USD з ринковою капіталізацією $ 876.18K USD. Ціна DTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DaTa eXchange DTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.94K USD
- зміна ціни DaTa eXchange DTX протягом дня — +6.29%
- циркуляційна пропозиція – 225.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DaTa eXchange DTX до USD становила $ +0.00023055.
За останні 30 днів зміна ціни DaTa eXchange DTX до USD становила $ +0.0007246992.
За останні 60 днів зміна ціни DaTa eXchange DTX до USD становила $ +0.0024195199.
За останні 90 днів зміна ціни DaTa eXchange DTX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00023055
|+6.29%
|30 днів
|$ +0.0007246992
|+18.61%
|60 днів
|$ +0.0024195199
|+62.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DaTa eXchange DTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+6.29%
+13.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective.
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