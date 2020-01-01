Токеноміка Dat Boi (DATBOI)
Інформація Dat Boi (DATBOI)
Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there.
Токеноміка та аналіз ціни Dat Boi (DATBOI)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dat Boi (DATBOI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Dat Boi (DATBOI): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Dat Boi (DATBOI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів DATBOI, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DATBOI, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку DATBOI, досліджуйте ціну токена DATBOI в реальному часі!
Прогноз ціни DATBOI
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