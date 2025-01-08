Сьогоднішня ціна Dat Boi (WADDUP)

Поточна ціна Dat Boi (WADDUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WADDUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dat Boi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 576.76 USD

- зміна ціни Dat Boi протягом дня — -11.58%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WADDUP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WADDUP.