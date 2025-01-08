Ціна Dat Boi (WADDUP)
Поточна ціна Dat Boi (WADDUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WADDUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dat Boi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 576.76 USD
- зміна ціни Dat Boi протягом дня — -11.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін WADDUP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WADDUP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dat Boi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dat Boi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dat Boi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dat Boi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.58%
|30 днів
|$ 0
|-24.44%
|60 днів
|$ 0
|-49.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dat Boi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.33%
-11.58%
+2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dat Boi is an Internet meme originating from the clip art website Animation Factory.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WADDUP до AUD
A$--
|1 WADDUP до GBP
￡--
|1 WADDUP до EUR
€--
|1 WADDUP до USD
$--
|1 WADDUP до MYR
RM--
|1 WADDUP до TRY
₺--
|1 WADDUP до JPY
¥--
|1 WADDUP до RUB
₽--
|1 WADDUP до INR
₹--
|1 WADDUP до IDR
Rp--
|1 WADDUP до PHP
₱--
|1 WADDUP до EGP
￡E.--
|1 WADDUP до BRL
R$--
|1 WADDUP до CAD
C$--
|1 WADDUP до BDT
৳--
|1 WADDUP до NGN
₦--
|1 WADDUP до UAH
₴--
|1 WADDUP до VES
Bs--
|1 WADDUP до PKR
Rs--
|1 WADDUP до KZT
₸--
|1 WADDUP до THB
฿--
|1 WADDUP до TWD
NT$--
|1 WADDUP до CHF
Fr--
|1 WADDUP до HKD
HK$--
|1 WADDUP до MAD
.د.م--