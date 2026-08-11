Скільки коштує Dat Bih Gah зараз?

Dat Bih Gah зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -12.79% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься DATBIHGAH сьогодні?

DATBIHGAH продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem.

Наскільки популярний Dat Bih Gah сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають DATBIHGAH.

Що відрізняє Dat Bih Gah від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та створений на мережі --, DATBIHGAH пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки DATBIHGAH існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999613368.405072 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна Dat Bih Gah за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0575301490048137632000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.