Токеноміка Dastra Network (DAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Dastra Network (DAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dastra Network (DAN) Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Офіційний вебсайт: https://dastra.network/ Whitepaper: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf Купити DAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dastra Network (DAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dastra Network (DAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 986,41K $ 986,41K $ 986,41K Загальна пропозиція: $ 520,00M $ 520,00M $ 520,00M Циркуляційна пропозиція: $ 126,04M $ 126,04M $ 126,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Історичний максимум: $ 0,02999587 $ 0,02999587 $ 0,02999587 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00782597 $ 0,00782597 $ 0,00782597 Дізнайтеся більше про ціну Dastra Network (DAN)

Токеноміка Dastra Network (DAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dastra Network (DAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAN, досліджуйте ціну токена DAN в реальному часі!

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