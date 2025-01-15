Сьогоднішня ціна Dastra Network (DAN)

Поточна ціна Dastra Network (DAN) сьогодні становить 0.00782597 USD з ринковою капіталізацією $ 986.41K USD. Ціна DAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dastra Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Dastra Network протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 126.04M USD

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