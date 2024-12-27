Сьогоднішня ціна DASIA (DASIA)

Поточна ціна DASIA (DASIA) сьогодні становить 0.063326 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна DASIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DASIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 452.59K USD

- зміна ціни DASIA протягом дня — -0.51%

- циркуляційна пропозиція – 38.03M USD

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