Ціна DASIA (DASIA)
Поточна ціна DASIA (DASIA) сьогодні становить 0.063326 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна DASIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DASIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 452.59K USD
- зміна ціни DASIA протягом дня — -0.51%
- циркуляційна пропозиція – 38.03M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DASIA до USD становила $ -0.00032741536493583.
За останні 30 днів зміна ціни DASIA до USD становила $ +0.0025460914.
За останні 60 днів зміна ціни DASIA до USD становила $ +0.0003961294.
За останні 90 днів зміна ціни DASIA до USD становила $ +0.00028680763659216.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00032741536493583
|-0.51%
|30 днів
|$ +0.0025460914
|+4.02%
|60 днів
|$ +0.0003961294
|+0.63%
|90 днів
|$ +0.00028680763659216
|+0.45%
Останній аналіз цін DASIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.51%
-0.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The DASIA project is about transforming the media buying landscape with the use of AI. Media buying landscape covers the whole value chain from targeting to content creation. The project’s mission is to create a sustainable Al media ecosystem, promoting responsible and ethical Al usage within the media industry. The project aims to address issues such as the dilemma of digital marketing, the complexity of marketing transmission paths, reduced return on investment in advertising, the difficulty in forming stable cyclical ecological relationships in marketing chains, difficulty in forecasting marketing in advance, challenges in ensuring data security, and improper distribution of interests among roles in the marketing chain.
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