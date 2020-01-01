Токеноміка Dash Diamond (DASHD) Дізнайтеся ключову інформацію про Dash Diamond (DASHD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dash Diamond (DASHD) Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Офіційний вебсайт: https://dashdiamond.net/ Whitepaper: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Купити DASHD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dash Diamond (DASHD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dash Diamond (DASHD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 521,57K $ 521,57K $ 521,57K Загальна пропозиція: $ 450,56M $ 450,56M $ 450,56M Циркуляційна пропозиція: $ 450,55M $ 450,55M $ 450,55M FDV (повністю розведена вартість): $ 521,58K $ 521,58K $ 521,58K Історичний максимум: $ 54,7 $ 54,7 $ 54,7 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00115762 $ 0,00115762 $ 0,00115762 Дізнайтеся більше про ціну Dash Diamond (DASHD)

Токеноміка Dash Diamond (DASHD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dash Diamond (DASHD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DASHD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DASHD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DASHD, досліджуйте ціну токена DASHD в реальному часі!

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