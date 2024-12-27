Ціна Dash Diamond (DASHD)
Поточна ціна Dash Diamond (DASHD) сьогодні становить 0.00188411 USD з ринковою капіталізацією $ 824.42K USD. Ціна DASHD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dash Diamond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.21 USD
- зміна ціни Dash Diamond протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 437.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dash Diamond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dash Diamond до USD становила $ +0.0007746868.
За останні 60 днів зміна ціни Dash Diamond до USD становила $ +0.0012974652.
За останні 90 днів зміна ціни Dash Diamond до USD становила $ +0.0011644034889316809.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0007746868
|+41.12%
|60 днів
|$ +0.0012974652
|+68.86%
|90 днів
|$ +0.0011644034889316809
|+161.79%
Останній аналіз цін Dash Diamond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-27.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.
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