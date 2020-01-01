Токеноміка Dash 2 Trade (D2T) Дізнайтеся ключову інформацію про Dash 2 Trade (D2T), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dash 2 Trade (D2T) Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Офіційний вебсайт: https://dash2trade.com/ Купити D2T зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dash 2 Trade (D2T) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dash 2 Trade (D2T), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 151,14K $ 151,14K $ 151,14K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 473,50M $ 473,50M $ 473,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 319,20K $ 319,20K $ 319,20K Історичний максимум: $ 0,053805 $ 0,053805 $ 0,053805 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00031912 $ 0,00031912 $ 0,00031912 Дізнайтеся більше про ціну Dash 2 Trade (D2T)

Токеноміка Dash 2 Trade (D2T): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dash 2 Trade (D2T) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів D2T, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів D2T, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку D2T, досліджуйте ціну токена D2T в реальному часі!

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