Сьогоднішня ціна Dash 2 Trade (D2T)

Поточна ціна Dash 2 Trade (D2T) сьогодні становить 0.00106166 USD з ринковою капіталізацією $ 502.51K USD. Ціна D2T до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dash 2 Trade:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 490.14 USD

- зміна ціни Dash 2 Trade протягом дня — +13.09%

- циркуляційна пропозиція – 473.50M USD

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