Ціна Dash 2 Trade (D2T)
Поточна ціна Dash 2 Trade (D2T) сьогодні становить 0.00106166 USD з ринковою капіталізацією $ 502.51K USD. Ціна D2T до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dash 2 Trade:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 490.14 USD
- зміна ціни Dash 2 Trade протягом дня — +13.09%
- циркуляційна пропозиція – 473.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dash 2 Trade до USD становила $ +0.00012285.
За останні 30 днів зміна ціни Dash 2 Trade до USD становила $ +0.0000015881.
За останні 60 днів зміна ціни Dash 2 Trade до USD становила $ +0.0004044284.
За останні 90 днів зміна ціни Dash 2 Trade до USD становила $ -0.0003684667313894122.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012285
|+13.09%
|30 днів
|$ +0.0000015881
|+0.15%
|60 днів
|$ +0.0004044284
|+38.09%
|90 днів
|$ -0.0003684667313894122
|-25.76%
Останній аналіз цін Dash 2 Trade: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+13.09%
+3.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.
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