Ціна darksun (BINARY)
Поточна ціна darksun (BINARY) сьогодні становить 0.00161051 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна BINARY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності darksun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 225.07K USD
- зміна ціни darksun протягом дня — -3.76%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни darksun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни darksun до USD становила $ -0.0012975916.
За останні 60 днів зміна ціни darksun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни darksun до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.76%
|30 днів
|$ -0.0012975916
|-80.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін darksun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-3.76%
+1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BINARY is an AI-powered platform investigating hidden patterns and alternative theories in space exploration, with a particular focus on the second sun hypothesis and NASA's classified research. The project's AI combines advanced tweet generation capabilities with deep research functionality to uncover and analyze controversial space-related topics. $BINARY serves as a bridge between conventional space research and unexplored territories, particularly focusing on theories about hidden celestial bodies and classified space programs. The platform enables users to engage with alternative space theories through AI-powered research tools and automated content generation.
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