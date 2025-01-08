Сьогоднішня ціна darksun (BINARY)

Поточна ціна darksun (BINARY) сьогодні становить 0.00161051 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна BINARY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності darksun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 225.07K USD

- зміна ціни darksun протягом дня — -3.76%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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