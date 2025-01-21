Сьогоднішня ціна DarkFandom (DFAI)

Поточна ціна DarkFandom (DFAI) сьогодні становить 0.00202382 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна DFAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DarkFandom:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37M USD

- зміна ціни DarkFandom протягом дня — +8.63%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін DFAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DFAI.