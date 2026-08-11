Сьогоднішня ціна DarkDrop

Поточна ціна DarkDrop (DARKDROP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DARKDROP до USD становить $ 0 за DARKDROP.

DarkDrop наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 104,8, з циркуляційною пропозицією у 999,96M DARKDROP. Протягом останніх 24 годин DARKDROP торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці DARKDROP змінився на -- за останню годину та на +2,26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо DarkDrop (DARKDROP)

Ринкова капіталізація $ 10,10K$ 10,10K $ 10,10K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,10K$ 10,10K $ 10,10K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 955 138,607232 999 955 138,607232 999 955 138,607232

Поточна ринкова капіталізація DarkDrop — $ 10,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DARKDROP — 999,96M, зі загальною пропозицією 999955138.607232. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,10K.