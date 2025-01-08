Сьогоднішня ціна DarkCrypto Share (SKY)

Поточна ціна DarkCrypto Share (SKY) сьогодні становить 1.41 USD з ринковою капіталізацією $ 113.49K USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DarkCrypto Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18 USD

- зміна ціни DarkCrypto Share протягом дня — -0.42%

- циркуляційна пропозиція – 80.74K USD

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