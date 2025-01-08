Ціна DarkCrypto Share (SKY)
Поточна ціна DarkCrypto Share (SKY) сьогодні становить 1.41 USD з ринковою капіталізацією $ 113.49K USD. Ціна SKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DarkCrypto Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.18 USD
- зміна ціни DarkCrypto Share протягом дня — -0.42%
- циркуляційна пропозиція – 80.74K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DarkCrypto Share до USD становила $ -0.005990156708134.
За останні 30 днів зміна ціни DarkCrypto Share до USD становила $ -0.2015004210.
За останні 60 днів зміна ціни DarkCrypto Share до USD становила $ -0.2522801610.
За останні 90 днів зміна ціни DarkCrypto Share до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.005990156708134
|-0.42%
|30 днів
|$ -0.2015004210
|-14.29%
|60 днів
|$ -0.2522801610
|-17.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DarkCrypto Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.42%
+9.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DarkCrypto Shares (SKY) are one of the ways to measure the value of the DarkCrypto Protocol and shareholder trust in its ability to maintain DARK close to peg. During epoch expansions the protocol mints DARK and distributes it proportionally to all SKY holders who have staked their tokens in the boardroom. SKY holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the DarkCrypto finance ecosystem.
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