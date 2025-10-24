Інформація щодо ціни DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -11,77%

Актуальна ціна DarkAni Grok Companion (DARKANI) становить --. За останні 24 години DARKANI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DARKANI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DARKANI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -11,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Ринкова капіталізація $ 5,25K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,25K Циркуляційне постачання 999,44M Загальна пропозиція 999 436 983,290796

Поточна ринкова капіталізація DarkAni Grok Companion — $ 5,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DARKANI — 999,44M, зі загальною пропозицією 999436983.290796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25K.