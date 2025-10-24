Актуальна ціна DarkAni Grok Companion сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DARKANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DARKANI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DarkAni Grok Companion сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DARKANI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DARKANI на MEXC вже зараз.

Докладніше про DARKANI

Інформація про ціну DARKANI

Офіційний вебсайт DARKANI

Токеноміка DARKANI

Прогноз ціни DARKANI

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип DarkAni Grok Companion

Ціна DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DARKANI до USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни DarkAni Grok Companion (DARKANI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:38:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни DarkAni Grok Companion (DARKANI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11,77%

-11,77%

Актуальна ціна DarkAni Grok Companion (DARKANI) становить --. За останні 24 години DARKANI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DARKANI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DARKANI змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -11,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DarkAni Grok Companion (DARKANI)

$ 5,25K
$ 5,25K$ 5,25K

--
----

$ 5,25K
$ 5,25K$ 5,25K

999,44M
999,44M 999,44M

999 436 983,290796
999 436 983,290796 999 436 983,290796

Поточна ринкова капіталізація DarkAni Grok Companion — $ 5,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DARKANI — 999,44M, зі загальною пропозицією 999436983.290796. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,25K.

Історія ціни DarkAni Grok Companion (DARKANI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DarkAni Grok Companion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DarkAni Grok Companion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DarkAni Grok Companion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DarkAni Grok Companion до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-18,46%
60 днів$ 0-71,75%
90 днів$ 0--

Що таке DarkAni Grok Companion (DARKANI)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DarkAni Grok Companion (USD)

Скільки коштуватиме DarkAni Grok Companion (DARKANI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DarkAni Grok Companion (DARKANI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DarkAni Grok Companion.

Перегляньте прогноз ціни DarkAni Grok Companion вже зараз!

DARKANI до місцевих валют

Токеноміка DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Розуміння токеноміки DarkAni Grok Companion (DARKANI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DARKANI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Скільки сьогодні коштує DarkAni Grok Companion (DARKANI)?
Актуальна ціна DARKANI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DARKANI до USD?
Поточна ціна DARKANI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DarkAni Grok Companion?
Ринкова капіталізація DARKANI — $ 5,25K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DARKANI?
Циркуляційна пропозиція DARKANI — 999,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DARKANI?
DARKANI досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DARKANI?
Історична мінімальна ціна DARKANI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі DARKANI?
Актуальний обсяг торгівлі DARKANI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DARKANI цього року?
DARKANI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DARKANI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 19:38:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 995,53
$110 995,53$110 995,53

+0,98%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,27
$3 946,27$3 946,27

+1,79%

Логотип Ping

Ping

PING

$0,03132
$0,03132$0,03132

+526,40%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,42
$191,42$191,42

+0,20%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,0999
$20,0999$20,0999

+30,35%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 946,27
$3 946,27$3 946,27

+1,79%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 995,53
$110 995,53$110 995,53

+0,98%

Логотип Solana

Solana

SOL

$191,42
$191,42$191,42

+0,20%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4442
$2,4442$2,4442

+1,46%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,56
$1 124,56$1 124,56

-0,47%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Логотип HODL

HODL

HODL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SILVER

SILVER

SILVER

$0,0000000000000000
$0,0000000000000000$0,0000000000000000

0,00%

Логотип Hippius

Hippius

SN75

$7,614
$7,614$7,614

+90,35%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,3881
$0,3881$0,3881

+288,10%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип APRO

APRO

AT

$0,4104
$0,4104$0,4104

+310,40%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000575
$0,00000575$0,00000575

+223,03%

Логотип QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0,0000000000000000000930
$0,0000000000000000000930$0,0000000000000000000930

+132,50%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,63
$48,63$48,63

+97,36%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5648
$0,5648$0,5648

+88,26%