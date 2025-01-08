Ціна Dark Wolf (DWOLF)
Поточна ціна Dark Wolf (DWOLF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.91K USD. Ціна DWOLF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dark Wolf:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.24 USD
- зміна ціни Dark Wolf протягом дня — -6.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark Wolf до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dark Wolf до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dark Wolf до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dark Wolf до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.25%
|30 днів
|$ 0
|-26.27%
|60 днів
|$ 0
|-5.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dark Wolf: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.40%
-6.25%
+8.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
I n the shadows of the Matt Furie universe, Dark Wolf emerges as the ultimate antagonist a misunderstood force of rebellion, chaos, and mystery. While Pepe and his carefree crew indulge in their laid-back existence. The Dark Wolf stands apart as an all-knowing, nearly invincible being with supernatural powers. His presence casts a looming shadow over the Boy’s Club, igniting a fierce rivalry that solidifies him as the most feared and respected figure in their world. Dark Wolf isn’t here to simply challenge the crew he’s here to end them. And neither the Boy’s Club nor the Kolfags can do anything to stop him... Now.. FEED THE BEAST!
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