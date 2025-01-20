Ціна Dark Protocol (DARK)
Поточна ціна Dark Protocol (DARK) сьогодні становить 0.226593 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dark Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.61K USD
- зміна ціни Dark Protocol протягом дня — +26.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dark Protocol до USD становила $ +0.04808464.
За останні 30 днів зміна ціни Dark Protocol до USD становила $ -0.0468965709.
За останні 60 днів зміна ціни Dark Protocol до USD становила $ +0.1748479052.
За останні 90 днів зміна ціни Dark Protocol до USD становила $ +0.14687440421368884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04808464
|+26.94%
|30 днів
|$ -0.0468965709
|-20.69%
|60 днів
|$ +0.1748479052
|+77.16%
|90 днів
|$ +0.14687440421368884
|+184.24%
Останній аналіз цін Dark Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.46%
+26.94%
+1.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dark Protocol is a Decentralized Private Liquidity Issuer on the Solana Network - Its purpose is to provide shielded or private liquidity for users and or developers enabling anonymous functionality at scale.
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