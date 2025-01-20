Сьогоднішня ціна Dark Protocol (DARK)

Поточна ціна Dark Protocol (DARK) сьогодні становить 0.226593 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 55.61K USD

- зміна ціни Dark Protocol протягом дня — +26.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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