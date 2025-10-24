Інформація щодо ціни dark money (DUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,68% Зміна ціни (1 дн.) -2,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,45% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,45%

Актуальна ціна dark money (DUSD) становить --. За останні 24 години DUSD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DUSD становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DUSD змінився на -0,68% за останню годину, -2,18% за 24 години та на -12,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо dark money (DUSD)

Ринкова капіталізація $ 5,98K$ 5,98K $ 5,98K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,98K$ 5,98K $ 5,98K Циркуляційне постачання 999,69M 999,69M 999,69M Загальна пропозиція 999 688 863,642225 999 688 863,642225 999 688 863,642225

Поточна ринкова капіталізація dark money — $ 5,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DUSD — 999,69M, зі загальною пропозицією 999688863.642225. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,98K.