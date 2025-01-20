Сьогоднішня ціна Dark Matter Defi (DMD)

Поточна ціна Dark Matter Defi (DMD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dark Matter Defi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.82 USD

- зміна ціни Dark Matter Defi протягом дня — -7.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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